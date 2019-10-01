Невозможно узнать: мама парализованного актера Алексея Янина показала сына

Актер Алексей Янин пытается восстановиться после тяжелой болезни. Напомним, в 2015 году он перенес инсульт и был экстренно госпитализирован. Около полугода актер провел в искусственной коме, выйдя из которой оказался парализован. Сейчас над восстановлением его здоровья работает команда врачей, о чем сообщила мама Алексея Янина Ольга в Facebook.

© Ольга Янина, Facebook

По словам Ольги Яниной, их семье приходится нелегко, однако они все равно идут вперед.

«Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы идем к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. К счастью, у нас замечательная команда работает с Алешей дома. Также мы бываем в замечательных реабилитационных центрах. Леше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления. Еще раз всем спасибо за помощь и поддержку. Храни вас Бог», - написала Ольга в соцсети.

На нескольких фотографиях, которые опубликовала мама Алексея, можно увидеть, как сейчас выглядит 36-летний актер. Кроме того, она разместила видео, где Алексей с помощью врача пытается вставать с инвалидного кресла. Видно, что это дается ему нелегко, однако у него все же получается на некоторое время выпрямиться и удержаться на ногах.

© Ольга Янина, Facebook

Актер Алексей Янин известен по кинопроектам «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Опережая выстрел», «Ветреная женщина», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Фурцева» и другим.