Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

Все страны, находящиеся незаконно на территории Сирии, должны покинуть ее, считает российский президент Владимир Путин.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», - заявил он в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Путин добавил, что этот вопрос Москва всегда открыто и откровенно обсуждает со своими иранскими и турецкими партнерами. Неоднократно эту позицию Кремль доводил и до Вашингтона, добавил российский лидер. Он уточнил, что если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что больше не нуждается в присутствии российских войск, то «это касается и Российской Федерации тоже, разумеется». Восстановление территориальной целостности Сирии Владимир Путин назвал обязательным условием послевоенного устройства республики.

Интервью Владимир Путин дал в преддверии официального визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Президент России посетит королевство впервые с 2007 года. Ожидается, что ключевыми темами переговоров станут соглашения о взаимных инвестициях в экономику двух стран.