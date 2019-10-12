«Он мне никто»: отец саратовского убийцы рассказал о своих отношениях с сыном

Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы из Саратова Лизы Киселевой заявил, что не желает знать своего сына и никогда с ним не общался. По заверениям мужчины, он ушел из семьи задолго до случившегося и не поддерживал отношения с женой и ребенком.

«Не надо, меня и так трясет всего. Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришел, посидел пять минут и ушел», - рассказал отец предполагаемого преступника.

Трагедия произошла рано утром 9 октября, когда девочка шла в школу. По дороге она встретилась с местным жителем Михаилом Туватиным, который затащил ребенка в один из гаражей и задушил. Тело бросил там же, а личные вещи девочки раскидал по мусорным бакам.

Ребенка искали всю ночь сотни волонтеров и сотрудников полиции. Рано утром тело обнаружили за гаражами, а немногим позже задержали Туватина, которого удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения.

Когда убийцу привезли на место для проведения следственных действий, разъяренная толпа горожан едва не устроила над ним самосуд. Усмирять саратовцев пришлось при помощи бойцов ОМОНа, которым удалось отбить задержанного и доставить в местное отделение полиции.

К месту убийства Лизы Киселевой и к подъезду ее дома продолжают нести цветы, свечи и игрушки. Михаил Туватин во всем признался. Расследование уголовного дела по статье «Убийство несовершеннолетнего» продолжается. В Саратов командированы сотрудники центрального управления Следственного комитета России.