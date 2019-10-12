Названы имена россиян на борту упавшего в Конго Ан-72
Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в российском посольстве.
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На борту потерпевшего авиакатастрофу в Демократической Республике Конго (ДРК) Ан-72 находились двое россиян. Посольство России 12 октября огласило их имена.
По информации российской дипмиссии в Конго, в самолете были 61-летний Владимир Садовничий и 64-летний Виталий Шумков.
«Продолжаются поисково-спасательные работы», - сообщается в Twitter-аккаунте посольства.
Военно-транспортный самолет Ан-72, следовавший из города Гома в столицу ДРК Киншасу, пропал с радаров через час после вылета - в 18:00 по московскому времени 10 октября. Обломки транспортного средства обнаружили на востоке страны местные жители.