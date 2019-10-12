В ЛНР заявили о минировании ВСУ дороги к участку разведения сил

Украинские силовики минируют дорогу к участку разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе.

«Противник установил тринадцать противотанковых мин ТМ-62 вдоль дороги, что создает угрозу для работы и передвижения сотрудников СММ ОБСЕ. Противник продолжает использовать БЛА для наблюдения за патрулями ОБСЕ с целью своевременного реагирования и недопущения вскрытия техники ВФУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей», - говорится в сообщении народной милиции ЛНР.

По информации разведки самопровозглашенной республики, украинские силовики продолжают укреплять свои позиции и на самом участке разведения сил – у населенного пункта Золотое зафиксировано три экскаватора и инженерная машина БАТ-2.

«Техника продолжает дооборудование в зоне разведения сил и средств №2 Золотое», - уточняют в народной милиции ЛНР.

Договоренность об отводе сил ранее была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В пятницу, 11 октября, украинские силовики в третий раз сорвали процесс: они не ответили на запуск сигнальных ракет. Новую попытку разведения сил обсудят на следующей встрече контактной группы в Минске.