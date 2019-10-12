Штормовой ветер в Японии привел в движение гигантское колесо обозрения: видео

В Японии ветер привел в движение колесо обозрения. На архипелаге бушует мощнейший ураган «Хагибис», вызвавший в стране чрезвычайную ситуацию.

Видео с вращающимся аттракционом публикуют в Сети очевидцы. На кадрах видно, как колесо крутится само по себе, также ветер приводит в движение пассажирские кабинки.

Самый сильный за последние 60 лет ураган пришел на острова 12 октября. В стране идут сильные ливни, порывы ветра достигают 60 метров в секунду. Уведомления об обязательной эвакуации получили более полумиллиона человек. Сообщается как минимум об одном погибшем мужчине, который из-за ветра перевернулся в автомобиле.