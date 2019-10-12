Дебош опоздавшего на рейс пассажира Шереметьево попал на видео

Опоздавший на регистрацию пассажир устроил дебош в терминале московского аэропорта Шереметьево. Мужчина попытался самостоятельно проникнуть в контролируемую зону аэровокзала, однако автоматическая система безопасности захлопнула перед ним запорные двери.

От подобного обращения мужчина пришел в ярость и принялся громить стойку регистрации, за которой к этому моменту уже не было сотрудников. Видео инцидента попало в объектив камер наружного наблюдения.

Прибывшие на место сотрудники авиационной службы безопасности аэропорта обезвредили хулигана и доставили его в линейное отделение полиции, где в отношении мужчины был составлен протокол, сообщает дирекция по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево.

Накануне руководство службы безопасности аэропорта было вызвано в прокуратуру по факту инцидента, который произошел на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Бургас. Один из пассажиров заявил бортпроводникам, что забыл сдать в багаж травматический пистолет, который находится при нем. Капитан воздушного судна, в соответствии с предусмотренными на этот случай инструкциями, запросил экстренную посадку в ближайшем городе, которым стал Ростов-на-Дону.

По данному факту назначена проверка. Следователи выясняют, как в аэропорту вылета производился досмотр пассажира. Ответственный сотрудник службы безопасности уже отстранен от работы. Расследование инцидента продолжается.