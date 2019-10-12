Игры рыси со змеей в Приморье попали на видео

В Приморском сафари-парке рысь нашла в траве змею и начала с ней играть. Происходящее запечатлела одна из видеокамер.

На видео, опубликованном на странице парка на YouTube, хищник в окружении других рысей, которые стоят и спокойно наблюдают, достает из травы черную змею и хватает ее зубами. Почти сразу шипящему пресмыкающемуся удается вырваться, но рысь снова нападает на свою добычу. Она несколько раз начинает подкидывать змею вверх и перетаскивает в зубах из одного места в другое. Заканчивается ролик тем, что поверженное пресмыкающееся перестает подавать признаки жизни.

В комментариях к видео пользователи назвали рысь умелой хищницей и поинтересовались, не успела ли ее укусить змея.