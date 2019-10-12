Стивен Сигал ответил на вопрос о получении российской пенсии

Голливудский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, ничего не знает о начислении ему пенсий.

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — ответил 67-летний актер на вопрос журналиста на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

11 ноября 2016 года Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Стивену Сигалу. Паспорт РФ актер получил после того, как на кинофестивале «Край света» признался, что хотел бы несколько месяцев проводить со своими друзьями в России.

В том же 2016-м году в пенсионном фонде России уточнили, что Стивен Сигал может с 65 лет претендовать на социальную пенсию по старости в размере пяти тысяч рублей, а также на доплату до прожиточного минимума в том регионе, где актер будет прописан. Однако в случае, если Сигал будет чаще находиться в США, а не в России, возможность получения пенсии вообще исключается.