В Хабаровском крае затонул катер с людьми

Спасатели ищут экипаж затонувшего в Хабаровском крае катера. Накануне было обнаружено тело одного из его возможных пассажиров. По предварительным данным, на борту судна он был не один, поиски остальных продолжатся, сообщает региональный главк МЧС России на своем официальном сайте.

На месте обнаружения плавсредства организован оперативный штаб, к поискам привлечены сотрудники полиции и силы спасателей.

«Сотрудниками полиции на левом берегу реки Горин напротив поселка Боктор были обнаружены затопленный катер и тело мужчины. Предположительно, с ним находилось еще два человека, местонахождение которых в настоящее время неизвестно», - говорится в сообщении ведомства.

За минувшие сутки спасатели обследовали береговую линию реки Горин на протяжении десяти километров. Поиски не дали результатов и будут продолжены. Вместе с тем группа водолазов осматривает дно реки.