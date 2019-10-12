Стадо кабанов оккупировало детскую площадку в Подмосковье: видео

На детской площадке недалеко от города Пушкино в Московской области заметили стадо диких кабанов. Звери сбежали из центра сохранения диких животных в поселке Левково.

На побег кабанов толкнул голод: после того как в санатории, к которому примыкает территория центра, началась реконструкция, их кормовая база сократилась. Предполагается, что звери сделали небольшой подкоп под ограждением и отправились на поиски еды.

По словам зоологов, в городской среде кабаны обычно безобидны, так как сами боятся людей. Тем не менее в администрации Пушкино заявили, что животных отловят и вернут на место, а ограждение вокруг центра укрепят, сообщает MK.RU.