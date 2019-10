СМИ рассказали, как американский истребитель сбил сам себя

В истории ВВС США случались курьезные случаи. Один из них произошел 21 сентября 1956 года. Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из 20-миллиметровой пушки. Этот неприятный эпизод вспоминает издание We Are The Mighty.

В 1950-х годах холодная война была в полном разгаре. В Советском Союзе появился новый самолет МиГ-15, который давал преимущество СССР в гонке вооружений. Этот новый истребитель имел такую конструкцию, которую никто раньше не видел. Размах крыла позволял ему достичь скорости, приближающейся к скорости звука.

Командование ВВС США потребовало от подрядчиков создать достойного противника для советского истребителя. И такой самолет был построен. Он оказался действительно очень быстрым.

F11F Tiger вобрал в себя лучшие и самые новые технологии. На форсаже турбореактивный двигатель Wrigth J65-W-18 разгонял машину весом 6,5 тонны до 1170 километров в час - на 100 километров больше, чем у МиГ-15.

Двадцать первого сентября 1956 года летчик-испытатель Том Эттридж при выполнении очередного испытательного полета вошел в пике с высоты в шесть километров. Затем он включил форсаж и дал две короткие очереди из 20-миллиметровой пушки. Через 11 секунд Эттридж понял, что сам себя подбил. Один из снарядов пробил фонарь кабины, другой угодил в воздухозаборник двигателя. Чтобы поврежденный фонарь не разлетелся на куски, летчик снизил тягу. Но в трех километрах от аэродрома двигатель совсем вышел из строя. Но Эттридж не катапультировался. Он решил посадить истребитель на верхушке деревьев. Пилот остался жив, получив лишь незначительные травмы.

После проведенных исследований выяснилось, что во время испытаний истребитель на максимальной скорости обогнал по дуге собственные снаряды.