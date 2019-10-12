Минобороны Турции заявило о ликвидации более 400 террористов в Сирии

Турция уничтожила 415 боевиков в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Минобороны страны.

«Операция "Источник мира" успешно продолжалась всю ночь. Террористические позиции РПК* поражены с земли и воздуха. Общее количество нейтрализованных террористов достигло 415», - говорится в сообщении ведомства 12 октября.

Военную операцию в САР для создания безопасной зоны к востоку от реки Евфрат Турция начала 9 октября. Вооруженные силы планируют оттеснить с территории курдские формирования и поселить в районе около двух миллионов сирийских беженцев. Действия Турции в Сирии стали поводом для конфликта с Соединенными Штатами. Ранее сообщалось, что после начала операции около ста тысяч человек покинули свои дома на фоне сообщений о первых жертвах среди гражданского населения.

* - Рабочая партия Курдистана (РПК) - террористическая организация, запрещенная в РФ.