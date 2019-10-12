Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не желает общаться с журналистами и «хайповать» на состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Об этом на своей странице в Instagram заявила дочь актрисы Анна.

Девушка очень эмоционально отреагировала на замечание одного из комментаторов, который предположил, что длительное молчание близких и представителей Заворотнюк на фоне слухов о ее болезни - попытка создать искусственный ажиотаж вокруг ее личности.

Анна Заворотнюк в ответ написала, что семья хочет жить спокойно и обеспечить счастье своей матери, а остальное неважно.

© anna_zavorotnuk, Insagram

Ранее на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась первая запись за все время обсуждений СМИ информации о ее болезни. В ней семья артистки поблагодарила друзей и всех неравнодушных за создание аккаунта в поддержку звезды. Публикацию сопроводили совместной фотографией, на которой запечатлены Анастасия Заворотнюк, ее супруг Петр Чернышев, двое взрослых детей от предыдущего брака и общая с нынешним мужем дочь Мила.

По сообщениям СМИ, ухудшение состояния здоровья Анастасии Заворотнюк может быть связано с глиобластомой - злокачественной опухолью головного мозга. Близкие и представители актрисы не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.