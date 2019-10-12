Кабмин одобрил сокращение срока рассмотрения заявок о получении гражданства РФ

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке может уменьшиться с шести до трех месяцев. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 41 части 5 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится на сайте.

Речь идет о заявлениях, поданных на территории России. По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства теми, кто проживает в РФ на законном основании, а также усовершенствует институт российского гражданства.