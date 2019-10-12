«Он не дипломат»: политолог рассказал, чего ожидать от назначения Салливана на должность посла

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал в беседе со «Звездой», что может означать для российско-американских отношений назначение нового посла в лице Джона Салливана. По словам эксперта, он человек немного не из той области, хотя и с богатым опытом.

«Он не дипломат, он юрист: он работал в частной фирме, он консультировал Министерство коммерции США, был председателем американо-иракской комиссии. Дядя Салливана был профессиональным дипломатом, послом в Лаосе и Иране, но сам Салливан не дипломат», - заявил Ордуханян.

Ответить на вопрос хорошо это или плохо для России, однозначно политолог не смог. По его словам, с одной стороны, Салливан не будет проявлять особенного рвения, но с другой от него не придется ждать и прорывных решений в отношениях России и США.

«Отношения стран сейчас находятся не в той стадии, чтобы доверять их непрофессионалам. Ждать прорывных решений от него не приходится, вряд ли Салливан сгенерирует повестку дня в американо-российских отношениях. Но сейчас это не главное», - сказал американист.

Главным он назвал то, что в конгрессе после назначения нового посла могут начаться определенные трения, поэтому американский лидер Дональд Трамп не предпринимает никаких серьезных действий, и поэтому прогресса в отношениях ждать не придется.

«А ведь именно для этого и назначают послов», - подытожил Ордуханян.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о желании выдвинуть на пост посла США в РФ заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Джона Салливана. Ранее должность посла занимал Джон Хантсман, но в начале августа он подал Трампу заявление об отставке.