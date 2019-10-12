СМИ: спецназ США попал под обстрел со стороны Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких военных во время операции «Источник мира» в Сирии. Сколько человек оказались под ударом – неизвестно. По данным СМИ, речь идет об обстреле в городе Кобани.

Как отметил источник в Пентагоне, американские военнослужащие рассматривали возможность ответного огня в качестве самообороны. Однако позже они отказались от данной идеи.

Согласно информации Newsweek, Анкара должна была знать о позициях военных США.

В то же время, в министерстве обороны Турции отметили, что были предприняты все необходимые меры для безопасности американской базы при обстреле позиций курдов.

Накануне глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, по которой Анкара начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. По его словам, это произошло из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG). Он также отметил, что у США нет права распоряжаться воздушным пространством Сирии и запрещать турецкой авиации участвовать в операции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие будет направлено против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

В ответ на действия турецкой армии сирийские курды нанесли удар по турецкому городу Акчакале и еще двум населенным пунктам. В результате этих атак погибли несколько человек, десятки получили ранения.

*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ