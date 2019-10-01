Согласован график разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе

Контактная группа согласовала график разведения сил на пилотных участках в Донбассе. Так, не затрагивая демонтаж фортификаций, вооружение и военные будут разведены в Золотом и Петровском, сообщила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Как отметил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отвод сил и средств на данных участках соприкосновения запланирован на 7 октября.

По словам Никоноровой, украинская сторона пыталась добиться включения в документ Станицы Луганской, однако было решено, что это два разных процесса.

«Петровское и Золотое - это участки, где разведение произошло ранее, сейчас нужно полностью устранить те нарушения, которые были допущены за эти три года», - объяснила Никонорова.

Ранее сообщалось, что во вторник, 1 октября, украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на заседании контактной группы в Минске. Под документом, ранее согласованным советниками глав «нормандской четверки», поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание документа и отметил, что Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса.