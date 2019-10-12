Калина красная: названы самые полезные продукты поздней осени

Одними из самых полезных продуктов, которые дарит россиянам поздняя осень, являются ягоды. Эксперты убеждены, что у северян и жителей средней полосы нашей страны предпочтения несколько отличаются, сообщает aif.ru.

В перечень полезных ягод вошла калина. В старину было принято считать, что не существует болезни, которая оказалась бы неподвластна ей. Специалисты отмечают, что калина эффективна при простуде, бронхите, а также при пневмонии. Более того, эта ягода способна понизить давление, успокоить и бороться с бессонницей. Однако принято считать, калина противопоказана при беременности, повышенной свертываемости крови, артрите, подагре, мочекаменной болезни, повышенной кислотности желудочного сока и тромбофлебите.

В рейтинг вошла также и рябина. В красном сорте этой ягоды содержится рекордное количество каротина, а вот черноплодная рябина имеет в составе много калия. Красная рябина является отличным средством от зимнего и весеннего авитаминоза, а также способна бороться с вирусами и бактериями.

Боярышник назван еще одной полезной ягодой поздней осени. Особенно она будет кстати гипертоникам, поскольку способна понизить давление. В боярышнике содержится большое количество витаминов: А, С, Е, К, В. Также ягода богата на жирные и эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды и натуральные сахара. Боярышник способен отлично тонизировать по утрам, оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую системы и очищать кровь, повышая при этом эластичность сосудов. Однако для людей с низким давлением боярышник противопоказан.