«Есть определенные проблемы»: политолог оценил подписание «формулы Штайнмайера»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью «Звезде», что Украина не будет выполнять свои обязательства, сформулированные в так называемой «формуле Штайнмайера». А данный документ подписан лишь для поднятия падающего рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть определенные проблемы. У украинской стороны есть свое видение "формулы Штайнмайера", и то, что они подписали, как показывает опыт "Минска-2", не значит, что они это все будут выполнять. Полагаю, что в данном случае это уловка команды Зеленского для того, чтобы собрать "нормандский формат" и пофотографироваться в присутствии Путина, Макрона и Меркель. Для Зеленского это тоже один из факторов, свидетельствующий о том, что он выполняет свои предвыборные обещания. Как это ни парадоксально звучит, но он пытается привлечь европейских лидеров, коими являются Владимир Путин, Макрон и Меркель, для поднятия собственного рейтинга, который уже начинает падать. Боюсь, что под этим соусом они и согласовали "формулу", которую, на мой взгляд, выполнять не будут», - прокомментировал Алексей Мухин.

Президент Украины Владимир Зеленский около часа назад провел брифинг, на котором подтвердил подписание Киевом так называемой «формулы Штайнмайера». Документ определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. По словам Зеленского, закон об особом статусе Донбасса должен разработать украинский парламент.