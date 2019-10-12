Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому Минфину «значительные полномочия» в отношении правительства Турции. В частности, по итогам консультаций между президентом, министром финансов госсекретарем могут быть введены антитурецкие санкции.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в случае одобрения они могут быть очень мощными, до такой степени, чтобы буквально сокрушить турецкую экономику в случае необходимости.

«Полагаю, президент проводит специальные обсуждения, как и Министерство обороны. Это тот путь, который гарантирует обеспечение гуманитарных вопросов и защиту людей на земле», - цитирует Мнучина ТАСС.

Напомним, отношения США и Турции обострились в тот момент, когда турецкая сторона объявила о намерении провести военную операцию на севере Сирии с целью создания там безопасной зоны. Правительство Соединенных Штатов объявило, в свою очередь, о нежелании участвовать в этом.