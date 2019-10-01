Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования после гибели сотрудника СК Владислава Капустина. Бастрыкин отметил, что Капустин, которому было 42 года, всю жизнь с институтской скамьи посвятил служению обществу, государству и справедливости.

«Следователь, прокурор, старший инспектор центрального аппарата СК России - настоящий профессионал в области юриспруденции, не растерявший за годы службы человеческих качеств, и талантливый аналитик, обладавший огромным опытом и знаниями», - отметил председатель Следственного комитета.

Трагический уход из жизни сотрудника СК Бастрыкин назвал ощутимой потерей для всего ведомства.

Владислав Капустин скончался в больнице, после того, как днем 1 октября получил удар ножом в спину у проходной здания СК в Техническом переулке.

Напавший на него мужчина задержан. Сообщается, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.