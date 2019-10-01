СМИ: Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили свои подписи под документом с «формулой Штайнмайера» после переговоров в Минске.

Как пишет РИА Новости, подписи поставили все участники контактной группы - Украины, самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, Российской Федерации и ОБСЕ.

«Текст "формулы" подписан в форме, которую согласовала контактная группа», - сообщил информированный источник.

«Формула Штайнмайера» предполагает закрепление особого статуса за Донбассом, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Она была предложена в 2016 году бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.