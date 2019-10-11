СМИ: взрывы на иранском танкере могли произойти из-за попадания ракет

Взрывы на иранском танкере Sinopa у побережья Саудовской Аравии могли произойти из-за попадания в него двух ракет. Об этом заявили в Национальной нефтяной компании Ирана.

На судне произошло два взрыва с промежутком в 20 минут. В компании говорят, что они, «вероятно, вызваны ракетными ударами». Расследованием причин произошедшего на месте занимаются эксперты. Предварительно называется версия террористического акта.

Экипаж судна находится в безопасности, сам танкер - в стабильном состоянии, сообщает Press TV. Два основных резервуара танкера повреждены, из них в Красное море выливается нефть, которая должна была быть доставлена в Сирию.