Стали известны детали криминальной биографии убийцы саратовской школьницы

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой из Саратова ранее был судим. По данным «360», список его деяний довольной обширен: в 2001 году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство, три года спустя он пробрался в чужой дом и похитил крупную сумму денег. Наконец, подозреваемый получил срок за изнасилование несовершеннолетней.

Знакомые подозреваемого рассказывают, что с виду он всегда был нормальным человеком. Мужчину никогда не видели пьяным или принимающим наркотики, он даже не курил.

«Всегда работал, был занят на каких-то стройках. Спокойный вроде, но весь на понтах», - поделился с журналистами один из друзей мужчины.

Лиза Киселева пропала 9 октября рано утром по дороге в школу. Мать забила тревогу, и на поиски несовершеннолетней были мобилизованы сотни человек, среди которых добровольцы, спасатели и сотрудники полиции.

Тело ребенка нашли за гаражами. По версии следствия, к расправе над девочкой может быть причастен местный житель 1984 года рождения. Его уже задержали, правда, с трудом отбили у разъяренной толпы горожан, которые требовали выдать убийцу им для расправы. Автомобиль полиции, в котором он находился, окружили плотным кольцом, поэтому убийцу пришлось замаскировать под сотрудника ОМОНа и надеть ему на голову маску.

Для расследования преступления в Саратов прибыли ведущие криминалисты СК России из центрального аппарата ведомства. По предварительной информации, подозреваемый уже дал признательные показания. Девочку он задушил за то, что она якобы нагрубила ему. Сейчас местные жители осаждают отделение полиции, в котором содержится убийца.