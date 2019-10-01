Зеленский: парламент разработает новый закон об особом статусе Донбасса

Лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом так называемой «формулы Штайнмайера», определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

«Закон об особом статусе будет действовать до 31 декабря 2019 года. Потом будет новый закон, который будет разрабатывать новый парламент. Не будет никакой капитуляции», - сообщил президент во время брифинга.

Кроме того, по словам Зеленского, контактной группой по Украине согласовано разведение сил в селах Петровском и Золотом в Донбассе, отмечает «112 Украина». Президент лично гарантировал, что местное население будет защищено и разведение войск не повлияет на безопасность в указанных населенных пунктах.

Напомним, СМИ сообщили, что все участники контактной группы по Украине поставили свои подписи под документом с «формулой Штайнмайера» после переговоров в Минске. Документ подписали представители Украины, самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также Российской Федерации и ОБСЕ в качестве международных посредников.