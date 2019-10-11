В Челябинске для врачей закупили парк электросамокатов

Целый парк электросамокатов закупили для персонала одной из челябинских поликлиник. Все для того, чтобы доктора могли быстрее добраться до маленьких пациентов. Инновационные средства передвижения приобрели за счет внебюджетных средств. С инициативой к главврачу обратились сами медики. В день им поступает до 30 вызовов, а путь между домами занимает от десяти до 15 минут. В плохую погоду такие забеги вообще становятся настоящей полосой препятствий.

Теперь время на дорогу может сократиться вдвое, а дети получат помощь раньше. Пока на колесах работают в тестовом режиме, но если все пройдет успешно, то нововведение внедрят на всех участках.

Кстати, в этом же учреждении около года назад для всех желающих врачей, в основном старшего поколения, купили велосипеды. Тест-драйв признали удачным.