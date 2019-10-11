Семья убитой в Саратове 9-летней девочки собирает деньги на похороны

Родственники убитой в Саратове девятилетней девочки открыли сбор денег на похороны. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Татьяна Загородняя.

«Друзья, я как должностное лицо не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков и мошенников репост с моей страницы. Это карта бабушки», - написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

В записи также указывается, что у семьи «реально туго с деньгами».

Пропавшую 9 октября Лизу Киселеву из Саратова обнаружили мертвой. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Камера наблюдения возле автобусной остановки зафиксировала, как мужчина избавлялся от улик.

Трагедия всколыхнула город, жители вышли на многотысячный митинг, требуя немедленного наказания детоубийцы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов группу криминалистов для максимально быстрого расследования дела.