Палеонтологи нашли останки древнего носорога на Дальнем Востоке

Уникальную находку сделали палеонтологи на Дальнем Востоке. На территории национального парка «Земля леопардов», в пещере Сухая, они обнаружили кости и зубы доисторического носорога Мерка. Только по приблизительным оценкам, останкам более 12 тысяч лет.

Ученые пришли к выводу, что наткнулись на логово древних гиен. Хищники приносили туда мясо и кости убитых ими животных. Именно поэтому место уже окрестили сокровищницей для палеонтологов.

До наших дней дошли в основном зубы. Но и они могут рассказать о многом, например о климате. Судя по всему, раньше в регионе он был другим. Носороги - теплолюбивые животные и выбирают для поселения именно такие места. До этого дня считалось, что ареалом их обитания была современная Европа и территория Китая.