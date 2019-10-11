Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Палеонтологи нашли останки древнего носорога на Дальнем Востоке

Ян Брацкий
09:16 11.10.2019
Исследователи полагают, что носорог мог быть убит стаей диких гиен, что объясняет наличие его костей в пещере.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Уникальную находку сделали палеонтологи на Дальнем Востоке. На территории национального парка «Земля леопардов», в пещере Сухая, они обнаружили кости и зубы доисторического носорога Мерка. Только по приблизительным оценкам, останкам более 12 тысяч лет.

Ученые пришли к выводу, что наткнулись на логово древних гиен. Хищники приносили туда мясо и кости убитых ими животных. Именно поэтому место уже окрестили сокровищницей для палеонтологов.

До наших дней дошли в основном зубы. Но и они могут рассказать о многом, например о климате. Судя по всему, раньше в регионе он был другим. Носороги - теплолюбивые животные и выбирают для поселения именно такие места. До этого дня считалось, что ареалом их обитания была современная Европа и территория Китая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.10.2019, 20:07
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Дата11.10.2019, 09:57
Уничтожить и уйти в тень: кадры работы снайперской пары
Дата11.10.2019, 07:49
Черчесов раскрыл секрет победы сборной над Шотландией
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата10.10.2019, 15:32
Як-152 успешно прошел испытания на прочность
Дата10.10.2019, 11:58
Тайна Гагаринского старта: что обнаружили рабочие при строительстве легендарного космодрома Байконур
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:08 В стране и мире
Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки Aurus
09:58 В стране и мире
СМИ: взрывы на иранском танкере могли произойти из-за попадания ракет
09:45 В стране и мире
Видео
Стали известны детали криминальной биографии убийцы саратовской школьницы
09:20 В стране и мире
Семья убитой в Саратове 9-летней девочки собирает деньги на похороны
09:16 В стране и мире
Видео
Палеонтологи нашли останки древнего носорога на Дальнем Востоке
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Открывай машину!»: разъяренные саратовцы попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве девочки
«Сфера-убийца»: в США показали «навигатор Судного дня»
Видео
Жестокая схватка медведя и нерпы на Байкале попала на видео
Бочкареву выгнали из института из-за скандала с наркотиками
Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео
Видео
«Кровавая» река разлилась на Украине
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.