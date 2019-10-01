Боярский бросил машину на встречной полосе в центре Петербурга

Михаил Боярский попал на видео, когда он нарушил правила дорожного движения в центре Санкт-Петербурга. Он оставил свой автомобиль у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Но припарковал свой Mercedes он при этом на встречке.

Видео разместил Telegram-канал 112. Он же опубликовал эмоциональный комментарий Боярского, который тот дал местным СМИ.