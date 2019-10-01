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Боярский бросил машину на встречной полосе в центре Петербурга

Татьяна Полуказакова
18:53 01.10.2019
Местным СМИ он прокомментировал инцидент очень эмоционально.
© Видео: 112 © Фото: @112

Михаил Боярский попал на видео, когда он нарушил правила дорожного движения в центре Санкт-Петербурга. Он оставил свой автомобиль у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Но припарковал свой Mercedes он при этом на встречке.

Видео разместил Telegram-канал 112. Он же опубликовал эмоциональный комментарий Боярского, который тот дал местным СМИ.

«А вы что меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», - цитирует его канал 112.

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