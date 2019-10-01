Олень забрел в магазин одежды в центре курортного города в Италии: видео
Центр города был перекрыт, пока животное не освободили.
© Видео: Corriere delle Alpi © Фото: Corriere delle Alpi
Центр города Кортина пришлось перекрыть из-за любопытного оленя, который забрел в один из магазинов одежды.
Как он туда попал - неизвестно, зато в Сети появилось видео вызволения животного. Чтобы вывести оленя из магазина, потребовалось около десяти мужчин и специальная ловушка.
После этого животное доставили в безопасное место.