Взрыв произошел на иранском нефтяном танкере в Красном море
Возможной причиной произошедшего в районе порта Джедда в Саудовской Аравии может быть теракт, сообщают местные СМИ.
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На иранском нефтяном танкере в Красном море прогремел сильный взрыв. Сейчас судно объято пламенем. Инцидент произошел в районе порта Джедда в саудовской Аравии, сообщает агентство ISNA. Среди возможных версий случившегося рассматривается теракт.
Сообщается, что никто из членов экипажа танкера не пострадал, судно, несмотря на повреждения, находится на плаву и в стабильном состоянии. После взрыва в море произошла утечка нефтепродуктов.