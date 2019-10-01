Что-то пошло не так: грузовик сорвался с крана на заводе в Липецке

Подписчик группы «ЧП 48 Липецк. Новости» во ВКонтакте поделился видеозаписью инцидента, произошедшего на Новолипецком металлургическом комбинате.

Работники кислородно-конверторного цеха №2 снимали на видео, очевидно, совсем не рядовое для этого места событие: перемещение грузовика с помощью подъемного крана.

Когда рабочие начали задаваться вопросом, куда же перемещают многотонную машину, она неожиданно сорвалась с высоты и рухнула на пол с внушительным грохотом.

Невозможно с точностью установить дату инцидента, однако можно констатировать, что он сопровождался крепкими непечатными выражениями.