Что-то пошло не так: грузовик сорвался с крана на заводе в Липецке
Работники новолипецкого металлургического комбината снимали транспортировку автомобиля на видео, когда он неожиданно рухнул с высоты.
© Видео: ЧП 48 Липецк. Новости, ВКонтакте © Фото: ЧП 48 Липецк. Новости, ВКонтакте
Подписчик группы «ЧП 48 Липецк. Новости» во ВКонтакте поделился видеозаписью инцидента, произошедшего на Новолипецком металлургическом комбинате.
Работники кислородно-конверторного цеха №2 снимали на видео, очевидно, совсем не рядовое для этого места событие: перемещение грузовика с помощью подъемного крана.
Когда рабочие начали задаваться вопросом, куда же перемещают многотонную машину, она неожиданно сорвалась с высоты и рухнула на пол с внушительным грохотом.
Невозможно с точностью установить дату инцидента, однако можно констатировать, что он сопровождался крепкими непечатными выражениями.