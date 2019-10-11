Бастрыкин отправил в Саратов криминалистов для расследования убийства 9-летней девочки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата для расследования убийства 9-летней Лизы Киселевой. Перед ними стоит задача максимально быстрого изучения и закрепления доказательств преступления.

Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Ни у кого не должно возникать сомнения, что СК РФ будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», - говорится в сообщении ведомства 11 октября.

Лиза Киселева пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее личные вещи – мобильный телефон и сменную обувь – позже нашли в разных частях города. В тот же день на поиски ребенка вышли сотни добровольцев, спасатели и полиция.

Спустя некоторое время тело школьницы удалось обнаружить. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего мужчину, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней. В содеянном он сознался.

После задержания жители Саратова потребовали выдать им убийцу для самосуда. В городе начались стихийные многотысячные митинги. Полиции пришлось защищать преступника от разъяренной толпы. В Сети также появилась петиция с требованием пожизненно заключить в тюрьму мужчину и лишить всех детоубийц права на реабилитации с помощью психиатрии.