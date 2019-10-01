Повалены деревья и столбы: ураган Мортимер прошелся по Санкт-Петербургу

Ураган Мортимер добрался до Санкт-Петербурга. В нескольких районах Северной столицы России повалены деревья, столбы, а также выпал град. Среди пострадавших - Красносельский, Московский и Курортный районы города.

«Ураган Мортимер прошелся по Петербургу. Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град - и великолепную радугу», - сообщается в паблике «Питер решает» во ВКонтакте.

Правда, не все жители Питера поверили в непогоду, сообщив, что в других районах города никакого урагана не было.

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Утром о надвигающемся на Санкт-Петербург урагане Мортимер сообщили синоптики. Для предотвращения угрозы наводнения в городе были закрыты затворы комплекса защитных сооружений и Кронштадский корабельный фарватер. Пик бури прогнозировался на 18-19 часов.

Накануне ураган Мортимер прошелся по Западной и Центральной Европе.