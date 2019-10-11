Врачи отказали сыну умирающего ветерана в последнем свидании в реанимации

В одной из московских больниц врачи не пустили родственников к пожилой женщине, которая находилась в отделении кардиореанимации. Розе Иосифовне было 92 года. Ветеран Великой Отечественной войны, она давно и сильно болела. Сын не требовал от врачей совершить чуда, а просил лишь о том, чтобы попрощаться с самым родным человеком, но главной преградой стала не запертая дверь, а люди в медицинских халатах. Спустя три дня женщины не стало.

«Умирающий человек лежал, она умирал три дня и не понимала, что происходит, куда делся ее сын, который 60 лет был рядом с ней. Что она думала в этот момент?», - задается вопросом сын умершей Александр Гутенберг.

Мама Александра - Роза Советница родилась в 1927-м году на Украине. В войну, почти всех жителей ее деревни убили фашисты, но она каким-то чудом спаслась. Как только попала к своим, сразу попросилась в медсестры. Не раз видела, как умирают тяжелораненые, в агонии вспоминая близких. Могла ли она представить, что сама не дозовется сына, который был так близко.

«Отец выводил ее с помощью врачей, ставил на ноги. Можно сказать выводил с того света. В принципе, жалоб на врачей никогда не было, кроме сегодняшнего дня, трагического дня для нашей», - заявил внук умершей Егор Гутенберг.

Между тем, этим летом вышли поправки к федеральному закону о посещении родственниками пациентов реанимации. Казалось бы, Государственная Дума, Совет Федерации, президент - все за, но нет, оказывается на местах виднее. Если закон не указ, то быть может сотрудники руководствовались какими-то медицинскими соображениями и в профессиональной среде их поведение нашло понимание, но нет.

«Поступок врача бесчеловечен. Он мог бы представить себя на месте родственников. Личная неприязнь к родственникам больного не имеет никакого значения», - уверена биоэксперт Елена Введенская.

Только после того, как нервы сдали и Александр направился в отделении полиции, раздался звонок дежурного врача, сообщившего о смерти женщины. Слова соболезнований лишь после того, как в СМИ появились материалы о случившемся.

Розу Светницкую уже не вернуть и единственное, чего теперь хотят родственники ветерана Великой Отечественной, чтобы больше никто не узнал, какого это не иметь возможности в последний раз посмотреть в глаза близкого человека.