В Москве задержали женщину, которая вывела за рубеж более миллиарда рублей

В Москве задержали организатора преступной группы, которая переводила за рубеж деньги по подложным документам. За три года сумма нелегально выведенных средств составила более миллиарда рублей.

Участники группы предоставляли в банки поддельные платежные поручения с реквизитами фиктивных фирм и переводили деньги в иностранной валюте на счета нерезидентов под видом внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, с 2015 по 2018 год таким образом удалось вывести более миллиарда рублей, передает 360.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. На территории московского региона и в Санкт-Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ провели более 20 обысков, во время которых изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных фирм, около ста электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры и более 23 миллионов рублей.

В организации преступной деятельности подозревают 34-летнюю женщину. Ей уже предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД России. Расследование уголовного дела продолжается.