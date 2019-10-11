Банкам хотят запретить навязывать допуслуги

Банкам могут запретить навязывать клиентам дополнительные услуги и обязывать их выплачивать сразу всю сумму страховки. Поправки в закон о потребительском кредите предложил Минфин России, идею также поддержали в Центральном банке.

В случае, если кредитные организации все же продадут гражданину услуги против его воли, предлагается обязать их возместить потери клиенту в двукратном размере. Единовременную уплату страховки хотят отменить для кредитов, срок которых начинается от года.

Инициатива даст людям право уже не только на попытку отказа от допуслуг, но и на требование компенсации с кредитной организации, пояснили эксперты «Коммерсанту». При этом они отметили, что банки зачастую обходят прямой запрет на навязывание услуг: например, не сообщая, что страховка является обязательным условием при получении займа. При отказе же от нее кредитная ставка может стать выше.