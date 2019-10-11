В лондонском аэропорту мужчина «оседлал» самолет
Активист таким образом привлекал внимание к проблемам экологии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В аэропорту Лондона мужчина сел верхом на самолет, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Из-за этого пришлось задержать сразу несколько рейсов.
Воздушную гавань атаковала целая толпа экоактивистов. Десятки демонстрантов попытались захватить терминал, а один из митингующих выбежал на взлетное поле и взобрался на фюзеляж одного из самолетов. Он рассказывал окружающим об экологическим кризисе и бездействии правительства, а также признался, что боится высоты.
Через некоторое время мужчину сняли спасатели и полиция. Им оказался 54-летний призер Паралимпиады 2012 года Джеймс Браун, которое в свое время дисквалифицировали за допинг. Из-за выходки активиста сотни пассажиров аэропорта Лондон-Сити не смогли улететь вовремя.