В России могут ввести систему сканирования по лицу при покупке алкоголя

Покупателей спиртного в России могут начать сканировать. Речь о специальном цифровом сервисе, который будет анализировать данные с помощью единой биометрической системы, разработки которой уже ведутся. Она была создана по инициативе Минфина, ЦБ РФ и Минкомсвязи летом прошлого года.

Пройдя несложную процедуру регистрации, можно при помощи голоса, удаленно открыть счет или заказать выпуск банковской карты на портале госуслуг. Сдать свои биометрические данные россиян уже приглашают 175 российских банка. Использовать данные трехмерного сканирования смогут продавцы розничных торговых точек или магазины онлайн-продаж.

«Эту систему можно использовать для онлайн-продажи алкоголя, чтобы у компании был выбор. Она может самостоятельно проверять паспорт у клиента и нести риски потери лицензии, если окажется, что получатель заказа несовершеннолетний, а курьер его не проверил, или паспорта не оказалось под рукой. Или же переложить этот риск на информационную систему», - цитирует РИА Новости заявление президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова.

Проект закона о легализации в России интернет-торговли алкогольными напитками будет внесен на рассмотрение правительства на этой неделе. Заинтересованность в подключении к биометрическому сервису уже проявили два крупнейших интернет-магазина России, заявляют разработчики. Также идет обсуждение возможности использования биометрии на кассах крупных сетевых магазинов.