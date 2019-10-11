Суд Линча и многотысячные митинги: Саратов «вскипел» после убийства девочки

В Саратове местные жители требуют у полицейских выдать им убийцу 9-летней Лизы Киселевой. В городе не утихает волна возмущений и проходят многотысячные стихийные митинги. Люди хотят расправы над преступником, для чего окружили машину МВД с задержанным и попытались отбить его у правоохранителей.

Предполагаемого убийцу пришлось переодеть в форму ОМОНа, а на лицо надеть маску. Все сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге. К местному отделению стянуты дополнительные силы.

Ранее появилась ориентировка на некого местного жителя - 35-летнего мужчину, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней. По некоторым данным, на допросе задержанный дал признательные показания и рассказал, что задушил ребенки из злости. Якобы девочка ему грубо ответила. Тело он бросил за гаражами, а личные вещи разбросал по району. Одежду и обувь закопал в мусор.

Злоумышленника удалось обнаружить по записям с камер видеонаблюдения. На них он спокойно ждет автобус на остановке уже после того, как расправился над школьницей. Ее искали сотни человек - добровольцы, спасатели, кинологи, полиция. Лиза Киселева вышла из дома рано утром в среду и направилась в школу, но в классе так и не появилась. Ее телефон нашли брошенным возле гаражей, а пакет со сменной обувью - в районе старого аэропорта. В полицию сразу же обратилась мать девочки.

В Сети появилась петиция с требование пожизненного заключения для убийцы, ее уже подписали сотни человек.