«Взбесившаяся» тележка с питанием вызвала хаос в аэропорту Чикаго: видео

Тележка с продуктами неожиданно показала характер в чикагском аэропорту О’Хара. Неизвестно по какой причине машинка, перевозившая еду для питания на борту, потеряла управление и начала хаотично кружиться вокруг своей оси. На какое-то время работники аэропорта застыли в недоумении, а на площадке у самолета авиакомпании Аmerican Airlines возник хаос. При этом тележка продолжала опасно вращаться вблизи самолета, едва не задевая его нос.

Наблюдавшие странную сцену работники аэропорта не знали, что предпринять, пока не нашелся один смелый и сообразительный сотрудник, решивший попросту протаранить «взбесившуюся» тележку на тяжелом погрузчике. Мужчина въехал прямо во вращающуюся машинку, в результате чего она опрокинулась и остановила движение. При этом все продукты высыпались на землю.

Остановивший тележку сотрудник аэропорта снискал не только аплодисменты коллег, но даже похвалу от президента США Дональда Трампа. Тот перепостил видео с инцидентом в своем Twitter и подписал его: «Отличная работа! Подоспел как раз вовремя!»

Как отмечает издание The Sun, во время инцидента никто не пострадал.