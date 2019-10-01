Минфин изменит налогообложение богатых россиян

Министерство финансов предложило сократить срок, необходимый для признания гражданина налоговым резидентом, а также уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов. Соответствующие меры описаны в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-22 годы». Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Согласно предложению, для приобретения статуса налогового резидента будет достаточно 90 дней пребывания в стране в году. Раньше, чтобы не платить налоги, в России было достаточно провести меньше 183 дней за 12 месяцев.

Кроме того, под нововведения попадут и люди, которые находятся в стране меньше 90 дней, но имеют в РФ недвижимость, экономические и личные связи.

Также предполагается уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов. Для обеих категорий плательщиков она должна составить 13%.

Такие меры позволят вовлечь больше лиц в налоговую юрисдикцию нашей страны и усложнят уклонение от налогов для недобросовестных плательщиков.