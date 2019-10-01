Камеры сняли, как напавший на полковника СКР пытался сбежать

Мужчина, напавший на полковника у проходной здания Следственного комитета в Техническом переулке в Москве, пытался сбежать. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина с черной сумкой в руках сначала бежит, а затем падает на землю.

«Он сдается только после того, как один из полицейских угрожает открыть огонь на поражение по нему», - говорится в подписи к видео, опубликованному Baza.

Нападавшего допрашивают. По данным СК, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Полковника СКР, на которого он напал, с ножевым ранением доставили в больницу, но спасти его не удалось.