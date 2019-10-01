Мост на Тайване обрушился под бензовозом: новое видео момента ЧП

Мост на Тайване треснул и рухнул в море - на лодки с рыбаками. В результате происшествия около 10 человек получили различные травмы. Момент обрушения многотонного сооружения попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что по мосту едет бензовоз. Когда автомобиль практически доезжает до противоположного берега, дорога начинает складываться и падает вниз. Грузовая машина не успевает добраться до безопасного места и скатывается на пристань.

Как сообщало CNA, происшествие случилось первого октября в тайваньском уезде Илань. Мост представляет собой арочную конструкцию из арматуры, его длина - 140 метров, а высота над морем составляет 18,5 метра.

На месте в настоящее время работают спасатели, пока известно о 10 людях, получивших ранения. Травмы получил водитель бензовоза, шесть граждан Филиппин, а также три индонезийца.