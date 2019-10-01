Отряд кораблей Балтфлота вышел в дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, капитан 1-го ранга Роман Мартов.

«Во время похода отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые примет участие в морской части российско-индийского учения "ИНДРА-2019", которая пройдет с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана», - сказал Мартов.

«Ярослав Мудрый» - сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России, второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб».

Корабль предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач.