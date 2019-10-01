Момент нападения на полковника СКР попал на видео

В Сети появилось видео нападения на полковника СКР Владислава Капустина. На кадрах видно, как к офицеру подходит мужчина, бьет его с силой ножом в спину и резко вытаскивает нож.

Все произошло днем 1 октября у проходной здания СК в Техническом переулке в Москве. Раненого полковника доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшего допрашивают. По сообщению Следственного комитета, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.