Момент нападения на полковника СКР попал на видео
На мужчину напали с ножом. Он скончался в реанимации.
© Видео: 112 © Фото: 112
В Сети появилось видео нападения на полковника СКР Владислава Капустина. На кадрах видно, как к офицеру подходит мужчина, бьет его с силой ножом в спину и резко вытаскивает нож.
Все произошло днем 1 октября у проходной здания СК в Техническом переулке в Москве. Раненого полковника доставили в больницу, но спасти его не удалось.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшего допрашивают. По сообщению Следственного комитета, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.