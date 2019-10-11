В Северной Осетии 95-летняя ветеран тыла осталась без жилья

В селе Советское в Северной Осетии выселяют из только что полученной новой квартиры ветерана тыла Тайбат Гибизову. Вместе с семьей она переехала в нее из тесного барака по программе переселения, но отпраздновать новоселье люди не успели - оказалось, владельцы вовсе не они.

«Я была на работе, когда ко мне пришел участковый и принес уведомление. Меня никто в известность не поставил, что будет суд. Участковый сказал, что был суд, и что квартира не наша и была приватизирована на другого человека», - рассказала невестка семьи Гибизовых Елена Цаголова.

Въехать в квартиру женщине предложил предыдущий глава села: он убедил ее, что оформить жилплощадь можно позже. Но приватизировать ее семье так и не удалось. В администрации сказали, что ни в каких списках по переселению Гибизовых нет.

Цаголова сетует на то, что собирать заново все необходимые для этого документы, как говорят в госучреждении, и снова вставать на очередь, имея на руках практически столетнюю бабушку с проблемами со здоровьем, фактически невозможно.

Тайбат Гибизовой сейчас 95 лет. Она давно не слышит и не видит, передвигаться самостоятельно тоже не может. Настоящий владелец квартиры, узнав об этом, дал отсрочку, но уходить Гибизовым все равно некуда - барак, в котором они жили, уже сровняли с землей.

В администрации села заявляют, что руководство сменилось, и поэтому помочь не могут. Семья бабушки обращалась во многие инстанции, и все оказалось безрезультатно.

Семье Тайбат Гибизовой остается лишь начинать все сначала, то есть подавать заявки на новое жилье и надеяться на появление новой программы по переселению. Бабушке и ее родственникам вновь придется ждать своей очереди.