В Крыму разминировали теплоход времен Великой Отечественной войны
В работах было задействовано 27 человек личного состава МЧС, шесть единиц техники и шесть плавательных средств.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МЧС РФ
Семнадцать авиабомб времен Великой Отечественной войны уничтожили минувшим вечером в Крыму. Боеприпасы подняли с морского дна бухты Феодосии, из трюма №1 теплохода «Жан Жорес».
Водолазы разминировали судно на глубине 30-ти метров. На сушу доставили более 6,5 тысяч взрывоопасных предметов. На время проведения работ по разминированию, весь район закрыли для движения судов.
В январе 1942 года грузовой теплоход «Жан Жорес» перевозил боеприпасы и военную технику - подкрепление для Крымского фронта. Сначала он попал под авиаудар немцев, а после - подорвался на мине и затонул.