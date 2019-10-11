В Крыму разминировали теплоход времен Великой Отечественной войны

Семнадцать авиабомб времен Великой Отечественной войны уничтожили минувшим вечером в Крыму. Боеприпасы подняли с морского дна бухты Феодосии, из трюма №1 теплохода «Жан Жорес».

Водолазы разминировали судно на глубине 30-ти метров. На сушу доставили более 6,5 тысяч взрывоопасных предметов. На время проведения работ по разминированию, весь район закрыли для движения судов.

В январе 1942 года грузовой теплоход «Жан Жорес» перевозил боеприпасы и военную технику - подкрепление для Крымского фронта. Сначала он попал под авиаудар немцев, а после - подорвался на мине и затонул.