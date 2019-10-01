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Макрон поддержал членство России в Совете Европы

Валентина Пескова
16:39 01.10.2019
Президент Франции, выступая на заседании ПАСЕ, прокомментировал возвращение делегации РФ в Совет Европы и сказал, что полностью поддерживает выбор законодателей.
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
© Фото: Gao Jing, XinHua, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Россию, выступая на заседании ПАСЕ. Макрон заявил, что полностью поддерживает выбор законодателей, которые проголосовали за возвращение российской делегации в состав Совета Европы.

«Потому что российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», - объяснил свою позицию Макрон, которого цитирует РИА Новости.

По словам Макрона, если бы ассамблея сделала другой выбор, Россия покинула бы Совет Европы. И в этом случае, считает президент Франции, российские граждане были бы лишены права на обжалование самой возможности заставить уважать свои права.

Однако французский лидер подчеркнул, что решение о возвращении России в ПАСЕ не ослабляет решимости европейцев «покончить с замороженными конфликтами». Как пояснил Макрон, речь, в частности, идет о конфликтах на Украине, в Грузии и Приднестровье.

ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла принять участие в июньской сессии. Ранее российских парламентариев лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.  

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